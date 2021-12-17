اليوم السابع
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خبز على الطريقة الصعيدية.. شاهد خبيز البتاو على الفرن البلدى.. لايف وصور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:43 م
خبز على الطريقة الصعيدية.. شاهد خبيز البتاو على الفرن البلدى.. لايف وصور خبيز البتاو على الفرن البلدى
بنى سويف هانى فتحى

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من محافظة بنى سويف لرصد طريقة عمل البتاو على الفرن البلدى المصنوع من الطين .

وروت سيدات القرية طريقة عمل البتاو البلدى عل الفرن المصنوع من الطين، وقالت "أم محمد"، إحدى سيدات القرية أنها تقوم واقاربها بعمل البتاو على الفرن البلدى ليكفي احتياجاتهم مشيره الى أنها تقوم بعمليه الخبيز كلما احتاجه الأسرة.

واضافت أم محمد أنها تقوم بالخبز عل الفرن القديم مستخدمة البوص فى ايقاد الفرن، مضيفة أنها تقوم بشراء المطرحة من إحدى القرى القريبة منها بسعر من 60 إلى 80 جنيها.

خبيز البتاو على الفرن البلدى (1)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (1)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (2)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (2)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (3)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (3)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (4)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (4)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (5)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (5)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (6)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (6)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (7)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (7)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (8)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (8)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (9)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (9)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (10)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (10)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (11)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (11)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (12)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (12)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (13)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (13)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (14)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (14)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (15)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (15)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (16)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (16)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (17)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (17)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (18)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (18)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (19)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (19)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (20)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (20)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (21)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (21)

 

خبيز البتاو على الفرن البلدى (22)
خبيز البتاو على الفرن البلدى (22)

 


بنى سويف

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البتاو

محافظة بنى سويف

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