حمير مسلوخة فى الشوارع.. تفاصيل العثور على 50 حمارا نافقًا بالغربية (فيديو)

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من محافظة الغربية لرصد تفاصيل واقعة العثور على حمير نافقة ومسلوخة الجلد، ملقاه على جسر مصرف إمتداد شوبر في زمام قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، وتخلصت منها الأجهزة المعنية بالمحافظة بدفنها في جسر المصرف لمنع العبث فيها.

وعثر مهندسو هندسة صرف طنطا التابعة للإدارة العامة لصرف الغربية على 50 حمارا مسلوخا ونافقا علي جسر مصرف امتداد شوبر في زمام قرية محلة مرحوم مركز طنطا، وتم التخلص منها بالحرق ثم دفنها.

كانت هندسة صرف الغربية قد تلقت إشارة من مشرف المنطقة، بإبلاغ مواطن بالعثور على حمير نافقة ومسلوخة على جسر المصرف انتقل مسئولي هندسة الصرف تحت إشراف المهندس سعيد مخيمر مدير صرف الغربية، وتم حصر الحمير وتبين أن عددهم 50 حمارا وتم حرقها ودفنها بالتنسيق مع مسئولي المحليات.