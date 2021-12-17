حريق مبنى يودي بحياة 27 شخصاً في اليابان

قالت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، إن 27 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق مبنى بمدينة أوساكا غربي اليابان.
وبحسب شبكة "إن إتش كي" التلفزيونية ووسائل إعلام عديدة أخرى، اندلع الحريق اندلع في مبنى يقع في أحد الأحياء التجارية في وسط المدينة، وأخمدته عناصر الإطفاء في غضون نصف ساعة، لكنّه أدّى إلى وفاة 27 شخصاً بعدما أصيبوا بـ"سكتات قلبية-تنفسية".
حريق مبنى يودي بحياة 27 شخصاً في اليابانالجمعة، 17 ديسمبر 2021 06:15 ص
حريق - صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، إن 27 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق مبنى بمدينة أوساكا غربي اليابان.
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