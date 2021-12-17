اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:17 ص
أكرم القصاص
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حريق مبنى يودي بحياة 27 شخصاً في اليابان

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 06:15 ص
حريق مبنى يودي بحياة 27 شخصاً في اليابان حريق - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، إن 27 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق مبنى بمدينة أوساكا غربي اليابان.

وبحسب شبكة "إن إتش كي" التلفزيونية ووسائل إعلام عديدة أخرى، اندلع الحريق اندلع في مبنى يقع في أحد الأحياء التجارية في وسط المدينة، وأخمدته عناصر الإطفاء في غضون نصف ساعة، لكنّه أدّى إلى وفاة 27 شخصاً بعدما أصيبوا بـ"سكتات قلبية-تنفسية".


اليابان

حريق

اوساكا

غرب اليابان

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