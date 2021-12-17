حريق مبنى يودي بحياة 27 شخصاً في اليابان

وكالات

قالت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، إن 27 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق مبنى بمدينة أوساكا غربي اليابان.



وبحسب شبكة "إن إتش كي" التلفزيونية ووسائل إعلام عديدة أخرى، اندلع الحريق اندلع في مبنى يقع في أحد الأحياء التجارية في وسط المدينة، وأخمدته عناصر الإطفاء في غضون نصف ساعة، لكنّه أدّى إلى وفاة 27 شخصاً بعدما أصيبوا بـ"سكتات قلبية-تنفسية".