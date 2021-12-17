اليوم السابع
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حبس عاطل لحيازته 60 طربة حشيش بقصد الاتجار بها بالإسكندرية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:38 ص
حبس عاطل لحيازته 60 طربة حشيش بقصد الاتجار بها بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة 60 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائر اقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام ومبلغ مالى و هاتف محمول، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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