اليوم السابع
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خلال جولته اليوم..

جابر الخواطر.. شاهد لقاء الرئيس السيسى مع العاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:29 م
جابر الخواطر.. شاهد لقاء الرئيس السيسى مع العاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة الرئيس عبد الفتاح السيسى

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات، والتقى الرئيس عددا من المواطنين والعاملين فى الورش الفخار بمصر القديمة خلال لقاء ساده الود وجبر الخواطر من قبل الرئيس للعاملين بالورش..
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.
 
كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي .
 
 
الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (15)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (17)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (26)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (28)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (29)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (30)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (11)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (12)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (13)
 

 

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ (14)
 

 

 


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