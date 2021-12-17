تونس تتسلم دفعة جديدة من لقاحات كورونا من الولايات المتحدة الأمريكية

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تسلمت تونس، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، بلغ مجموعها 168 ألف جرعة، ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس".

وتوجهت رئاسة الجمهورية التونسية - حسبما ذكر بيان صادر عنها - بفائق عبارات الشكر والامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الدعم المتواصل لتونس وعلى حرصها على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وترسيخ قيم التضامن والتعاون.

وتم تسليم هذه اللقاحات بحضور وزير الصحة التونسي علي مرابط، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، بالإضافة إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم