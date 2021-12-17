تعرف على مواعيد سهرات كيهك فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية انطلاق سهرات كيهك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بدءا من السبت المقبل 18 ديسمبر، والتي تقام يومي السبت والإثنين من كل أسبوع، حتى 3 يناير المقبل كآخر سهرات هذا العام خلال صوم الميلاد المجيد، حيث يتم الحضور للمصلين بنظام الحجز المسبق نظراً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال السطور التالية، ننشر مواعيد سهرات كيهك فى الكاتدرائية المرقسية الإسكندرية:

– السبت 18 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجرا.

– الاثنين 20 ديسمبر تنطلق السهرة في السابعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

– السبت 25 ديسمبر تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجراً.

– الاثنين 27 ديسمبر تنطلق السهرة في السابعة مساءً على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.

– السبت 1 يناير تنطلق سهرة كيهك في التاسعة مساءً، على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 4 إلى 6 فجراً.

– الاثنين 3 يناير تنطلق السهرة في السابعة مساءً على أن تكون صلوات القداس الإلهي من 10 إلى منتصف الليل.