اليوم السابع
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تعرف على تسميات القمر فى طور البدر حسب وقت حدوثه من العام

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:16 م
تعرف على تسميات القمر فى طور البدر حسب وقت حدوثه من العام محطة رصد الاقمار بمعهد الفلك - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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نظرا لأن مسار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماما فإن المسافة بينه وبين الأرض ليست ثابتة، حيث يصل بعد القمر عن الأرض في أقرب مسافة إلى حوالي 356400 كم بينما أبعد نقطة تصل المسافة إلى 406700 كم، وتسمى أقرب نقطة بالحضيض بينما تسمى أبعد نقطة بالأوج، حسبما أوضح معهد الفلك. 
 
وذكر المعهد أنه عندما يحدث البدر عند نقطة الحضيض فإنه يبدو كبيراً عن المعتاد للمشاهد من على سطح الأرض ويسمى حينئذ بالقمر العملاق، وقد يحدث البدر عند نقطة الأوج فيبدو أصغر من المعتاد ويسمى عندئذ بالقمر الأصغر.
 
ويسمى البدر في شهر ديسمبر بالقمر البارد (Cold Moon) حيث يظهر في ليالي ديسمبر الباردة. 
 
وفي الشهر الحالي يوافق البدر فجر الأحد 19 ديسمبر 2021م عند الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت القاهرة، ويحظى هذا البدر بثلاثة خصائص:
 
 الأولى: قربه من الانقلاب الشتوي مما يجعله مرئيا طوال الليل حيث يشرق مساء السبت 18 ديسمبر عند الساعة 4:21 م ويغرب فجر الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 6:56 ص أي أنه يمكث في السماء حوالي 14 ساعة و34 دقيقة.
 
الثانية: وجود القمر عند نقطة الحضيض وبالضبط على بعد 405932 كم.
 
الثالثة: أنه يجمع في هذا الشهر بين تسميتين الأولى القمر البارد (Cold Moon) والثانية القمر الأصغر (Micromoon).
 
 

معهد الفلك

اخبار معهد الفلك

تسميات القمر

طور البدر

نقطه الحضيض

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