اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أماكن تطعيم لقاح كورونا بالبحر الأحمر تزامنا مع حملة ضد شلل الأطفال

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:18 م
تعرف على أماكن تطعيم لقاح كورونا بالبحر الأحمر تزامنا مع حملة ضد شلل الأطفال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال سيتم التطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الفرق الثابتة فقط لانشغال الفرق المتحرك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي من المقرر لها ان تطلق الاحد 19 ديسمبر حتي 22 من الشهر الجاري 

وأوضحت المديرية في بيان لها عن اماكن الفرق الثابته لتلقي لقاح فيروس كورونا بمدن المحافظة، معلنة ان في مدينة راس غارب ستكون اماكن تلقي اللقاح بوحدة الامل، ومكتب صحة راس غارب للمسافرين .
 
وفي مدينة الغردقة سيكون تلقي لقاح كورونا في وحدة الاحياء، ومركز شباب الميناء، والقطاع السياحي، ومكتب صحة الغردقة " للمسافرين "، وفي مدينة سفاجا بوحدة صحة سفاجا.
 
كذلك في مدينة القصير سيتم تلقي اللقاح كورونا بوحدة صحة المستعمرة، ومكتب صحة القصير للمسافرين، وفي مدينة مرسي علم سيتم تطعيم اللقاح بمركز صحة الاسرة في مدينة مرسي علم، وفي الشلاتين بوحدة الشلاتين الصحية .
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اماكن تلقي لقاح كورونا بالبحر الاحمر

تطعيم لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة