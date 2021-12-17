تعرف على أماكن تطعيم لقاح كورونا بالبحر الأحمر تزامنا مع حملة ضد شلل الأطفال

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال سيتم التطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الفرق الثابتة فقط لانشغال الفرق المتحرك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي من المقرر لها ان تطلق الاحد 19 ديسمبر حتي 22 من الشهر الجاري

وأوضحت المديرية في بيان لها عن اماكن الفرق الثابته لتلقي لقاح فيروس كورونا بمدن المحافظة، معلنة ان في مدينة راس غارب ستكون اماكن تلقي اللقاح بوحدة الامل، ومكتب صحة راس غارب للمسافرين .

وفي مدينة الغردقة سيكون تلقي لقاح كورونا في وحدة الاحياء، ومركز شباب الميناء، والقطاع السياحي، ومكتب صحة الغردقة " للمسافرين "، وفي مدينة سفاجا بوحدة صحة سفاجا.

كذلك في مدينة القصير سيتم تلقي اللقاح كورونا بوحدة صحة المستعمرة، ومكتب صحة القصير للمسافرين، وفي مدينة مرسي علم سيتم تطعيم اللقاح بمركز صحة الاسرة في مدينة مرسي علم، وفي الشلاتين بوحدة الشلاتين الصحية .