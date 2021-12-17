تشييع جنازة طالب لقي مصرعه على يد زميله بمركز دروس خصوصية فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب - حمدى عبد العظيم

شيع المئات من أهالي عزبة الحمايدة التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، اليوم الجمعة، جنازة طالب لقي مصرعه على يد زميله في سنتر دروس خصوصية بمركز فاقوس.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب "عمار محمد" الذى لفظ أنفاسه الأخيرة فى مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى أبو كبير بوصول "عمار محمد زكريا عبد العاطى" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.

وتبين من أقوال شهود العيان أثناء تواجد الطالب مع مجموعة من زملائه طلاب الثانوية من ذات قريته داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية، بقرية كفر العلماء دائرة مركز فاقوس، والتى تبعد أمتار عن كفر السواقى، حدث شجار بين زميل له قام بالتعدى عليه بالضرب وتوفي متأثرا بإصابته بالرأس، تم القبض على الطالب المتهم الرئيسى فى الواقعة، وجاري إحالته للنيابة العامة.

فيما كشفت التحريات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بسبب المنافسة التعليمية بين المتهم "خالد ص" 18 عاما طالب بالصف الثالث بالثانوية العامة، والمجنى عليه " عمار محمد " داخل سنتر للدروس الخصوصية دائرة مركز فاقوس تطور الأمر إلى مشاجرة وتراشق بالأيدى وإصابة المجنى عليه بالرأس جثة هامدة.