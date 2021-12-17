تساقط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة اللبان دون إصابات، وتم قطع التيار الكهربائى عن العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة بتواجد محمد المغربى سكرتير عام حى الجمرك.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، شهدت اليوم أمطار متوسطة الشدة تخف أحيانا بنسبة حدوث (50-60% تقريبا) على فترات متقطعة، وعلى أماكن متفرقة مع انخفاض فى درجات الحرارة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعدادًا لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة، وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع إنحاء المحافظة منذ يوم الإثنين الماضى.