اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:35 م
تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

 

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائر أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


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