تجديد حبس تشكيل عصابى لارتكاب وقائع سرقات بطاريات من شركة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية ، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة بطاريات من شركة وبيعها لعميلهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بسرقة بعض البطاريات الخاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الإتصالات بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وقيامهم ببيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل خردة) "تم ضبطه"، وأرشد عن المسروقات.

وباستدعاء أحد مسئولى الأمن بشركة الإتصالات المشار إليها، قرر بأن تلك البطاريات خاصة بموقع الشركة، وأضاف بعدم قيام الشركة بتحرير ثمة محاضر وإتهم سالفى الذكر بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.