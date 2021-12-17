تجدد حبس عاطل بالإسكندرية لحيازته 71 قرصا منشطا

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجدد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة طبنجة مطموسة الأرقام و71 قرصا منشطا بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية والكامل الكيماوى لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والأقراص المنشطة وترويجها على عملائه بقصد التربح منها.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين وتمكنت وضباط حدة مباحث قسم الشرطة من القاء القبض على المتهم، وبالكشف عليه تبين أنه سبق إتهامه فـى قضايا "سلاح نارى، وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة مطموسة الأرقام و71 قرص منشط ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته قرر بحيازته للسلاح النارى والاقراص المنشطة المضبوطه بحوزته بقصد الإتجار بها على عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.