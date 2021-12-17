بوتين: "سبوتنيك V" يتمتع بفعالية فى مكافحة سلالة "أوميكرون"

وكالات الأنباء

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسى، يتمتع بفعالية فى مكافحة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا، وفي المستقبل القريب سيقدم المختصون نتيجة نهائية حول ذلك.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "لقاح سبوتنيك V، يعمل بشكل جيد، وربما يكون أكثر فاعلية من اللقاحات الأخرى في مكافحة أوميكرون. وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيقدم الخبراء تقييما حول ذلك، ولكن يبدو أن الأمر كذلك. وفي هذا الصدد يمكننا مشاركة الآخرين باللقاحات الموجودة لدينا بالفعل، أعني لقاح التطعيم المعزز، بما في ذلك البلدان الأوروبية ، إذا كانت لديهم بالطبع، مثل هذه الضرورة والرغبة".

وأشار بوتين، إلى أن روسيا مستعدة لإطلاع الدول الأخرى على نتائج الدراسة المتوفرة لديها حول أوميكرون.

وأعلن بوتين عن استعداد روسيا لتقديم لقاح "سبوتنيك لايت" للدول الأخرى، بهدف استخدامه من أجل التطعيم المعزز.

وقال بوتين: "في هذا الصدد، بالطبع ، يمكننا حتى تقديم العقاقير المتوفرة لدينا، أعني لقاحنا للتطعيم المعزز، بما في ذلك للبلدان الأوروبية، طبعا إذا كانت لديها، الحاجة والرغبة في ذلك".

من ناحية أخرى، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن دراسات مركز "جاماليا" العلمي، تثبت أن لقاح "سبوتنيك V" يوفر تأثيرا تعديليا ثابتا من الأجسام المضادة لسلالة أوميكرون ويحمي من الحالات الشديدة للمرض ومن دخول المستشفى.