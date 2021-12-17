بعد رصد تحركاته.. سقوط تاجر هيروين قبل ترويجه كمية من المخدر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة بتهمة حيازة مخدر الهيروين، واعترف المتهم بترويج المخدر بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة حيازة عاطل مقيم بالمنيرة الغربية، لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه.

تم رصد تحركات المتهم وإعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة الهيروين، وحيازته الهاتف للتواصل مع عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.