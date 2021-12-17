برنامج التنمية المحلية بالصعيد ينفذ 1747 مشروعا فى قنا بـ6.8 مليار جنيه.. صور

كتب على عبد الرحمن

نجح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، فى تحقيق نقلة نوعية في حياة الملايين من المواطنين بقرى ومراكز المحافظتين، منذ بداية تنفيذه وحتى الآن، خاصة أنه يحظى منذ عام 2018 وحتى الآن بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية، ومتابعة دورية من رئيس الوزراء.

ويتبنى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نهجاً فريداً في تحقيق التنمية بسوهاج وقنا، يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.

وفى محافظة قنا بلغ إجمالي المشروعات التي نفذها البرنامج 1747 مشروعا بتكلفة 6.8 مليار جنيه موزعة على مراكز المحافظة على النحو التالى:

- أبو تشت "151 مشروعا بتكلفة 654.3 مليون جنيه".

- فرشوط "132 مشروعا بتكلفة 169.4 مليون جنيه".

- نجع حمادى "195 مشروعا بتكلفة 391.6 مليون جنيه".

- الوقف "67 مشروعا بتكلفة 70.8 مليون جنيه".

- دشنا "164 مشروعا بتكلفة 200.5 مليون جنيه".

- قتا "548 مشروعا بتكلفة 2 مليون جنيه".

- فقط "190 مشروعا بتكلفة 338.9 مليون جنيه".

- قوص "191 مشروعا بتكلفة 260.5 مليون جنيه".

- نقادة "96 مشروعا بتكلفة 287.7 مليون جنيه".

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة، ويتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها ويكون لدينا إدارة محلية قوية، بحيث يتم تطبيق وتعميم هذا النموذج فى محافظات أخرى خاصة فيما يخص الممارسات الجيدة، ومنها تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول ونظام التخطيط المحلى المطور، حيث يجرى حالياً القيام بذلك فى أسيوط والمنيا، مؤكدًا أن الوزارة استفادت من الكوارد المحلية الموجودة فى قنا وسوهاج في تنفيذ ومتابعة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.