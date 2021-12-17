برد الشتا عايز حركة.. ماراثون صباحى للدراجات فى كفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، ماراثون الدراجات ضمن المشروع القومي للدراجات، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير الشباب والرياضة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وعبر المشاركون عن فرحتهم بالمشاركة في الماراثون، مطالبين بتكراره هذه المسابقات، والتي يشارك فيها عدد من الشباب والفتيات من المحافظات المجاورة، رغبة في ممارسة الرياضة والمشاركة في مسابقة الدراجات.

وأكد المشاركون أنهم يوجهون الشكر لقيادات المحافظة ورجال الامن ورجال الاسعاف على تأمين الماراثون.

وانطلق الماراثون من ميدان الملك عبدالله على رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا" حتى كمين "30 يونيو" القرضا سابقا، والعودة ، بمشاركة 150شابا وفتاة وطفلا وسيدة من كافة الأعمار السنية، بمشاركة رانلز كفر الشيخ، وسط تواجد رجال الأمن وسيارات الإسعاف.