اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:29 م
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بث مباشر من منزل شاب مات شهيدا دفاعا عن نفسه ضد عصابة سرقة بالإكراه فى الهرم

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:08 م
بث مباشر من منزل شاب مات شهيدا دفاعا عن نفسه ضد عصابة سرقة بالإكراه فى الهرم
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من منزل ضحية حادث مرورى أثناء محاولته مقاومة عصابة سرقة فى الهرم، مع والدة وشقيق الضحية الأكبر، حيث طالبت والدته بتشديد الرقابة على الطرق وسائقى الميكروباص لنشر الأمن وحماية المواطنين من تلك العصابات، كما طالبت بالقصاص من المتهمين.

 

تفاصيل الواقعة بدأت بحاولة 3 عاطلين سرقة محاسب بالإكراه داخل سيارة أجرة استوقفها المتهم لتوصيله أعلى الطريق الدائري بالهرم، إلا أنه قاومهم وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني ومصرع المحاسب، وإصابة المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

 

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محاسب، وإصابة 3 عاطلين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العاطلين الثلاثة يستقلون سيارة ويدعون أنها سيارة أجرة، لسرقة مستقليها بالإكراه، وفور ركوب المحاسب بصحبتهم، حاولوا سرقته، إلا أنه قاومهم، وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرساني، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة المتهمين.

تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف مسروقة أحدهم ملك المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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