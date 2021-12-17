بايدن محذرا غير الحاصلين على لقاح كورونا: سيواجهون شتاءً من المرض والموت

كتبت ريم عبد الحميد

حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا بأنهم سيواجهون شتاءً من المرض الشديد مع انتشار متحور أوميكرون فى الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت فوكس نيوز، فإن بايدن وأثناء لقائه مع فريقه للتعامل مع كورونا، قال إن متحور أوميكرون باقيا الآن، وينتشر وسيزداد، ووجه حديثه للذين لم يتلقوا بعد اى من لقاحات كورونا، وقال إنه بالنسبة لهم، فإننا نتجه إلى شتاء من المرض الشديد والموت ما لم يتلقوا التطعيم هم وعائلاتهم، محذرا من أن المستشفيات ستمتلئ بهم قريبا.

واستطرد الرئيس الأمريكى قائلا إن هناك أنباء جيدة، فلو كنت حصلت على لقاح كورونا والجرعة المعززة، فإنها تحمى من المرض الخطير والموت.

وتقول فوكس نيوز إن تحذير بايدن جاءت بعد نحو عام من توليه الرئاسة، وبعدما أكد مرارا خلال حملته الانتخابية بأنه المرشح الذى سيقضى على الفيروس، وألقى باللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب لعدم قدرته على إبطاء انتشار الفيروس.

وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت رقما قاسيا آخر لفيروس كورونا في ديسمبر، حيث وصل عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 800 ألف شخص، ليزيد بذلك عدد الوفيات فى عام 2021، عن عام 2020، رغم الانتشار الواسع للقاحات.

وتضاعف عدد الوفيات منذ وصول الرئيس الأمريكى، جو بايدن إلى البيت الأبيض، ففى عشية تنصيبه فى 20 يناير 2021، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة 400 ألف، - وفقا لجامعة جونز هوبكنز - وهو ما دفعه لوضع مكافحة الفيروس على رأس أولوياته.