بالإنفو جراف.. مجلس الوزراء يستعرض حصاده الأسبوعى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 ديسمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدداً من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم، حيث يمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والِمهمة.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع بتاريخ 1/11/2021، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة من 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة مصر في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار.

وشملت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كامتداد للمجتمع العمراني الجديد بغرب أسيوط "هضبة أسيوط"، وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة نحو 165 ألف فدان ـ يستزرع منها حالياً مساحة 109 آلاف فدان ـ من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إضافة مادة برقم (80 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنص المادة الجديدة على أنه "بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقي للإعادة، وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات"، بجانب الموافقة على مشروع قرار ينص على أن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020، بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 1.5 مليون م3/ اليوم.

وإضافة إلى ما سبق، فقد شملت القرارات، قراراً بإعطاء مهلة 6 أشهر بدون مقابل لأراضي المشروع القومي للإسكان التي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 85%، وفق ضوابط تشمل التنازل عن كافة القضايا المقامة بشأن قطعة الأرض، وسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة، وفي حالة عدم الانتهاء من المشروع خلال المهلة المحددة عالية، يتم إعطاء مهلة 6 أشهر أخرى بمقابل نقدي يتم سداده عن المهلتين السابقة والجديدة، وكذلك الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ "كورونا" لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماعاً مع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، كما شدد على التنسيق مع القيادات الشعبية لتشجيع المواطنين على تلقي لقاحات "كورونا"، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماعاً مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع البترول مثل مصنع إنتاج الأسفلت بشركة "السويس لتصنيع البترول"، واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات، بجانب أهم نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد عقد سيادته اجتماعاً لمناقشة النتائج الأولية للدراسة، التي تم إعدادها بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء، بشأن الآليات المطلوبة لتحقيق المزيد من الكفاءة التنافسية في قطاعات الدولة المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ذلك إلى جانب الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدداً من ملفات العمل المهمة مثل المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وزيارة الرئيس لجامعة كفر الشيخ، والدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم إقامتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن اجتماع متابعة الموقف الحالي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة أسوان، وكذا الإجراءات التي تم تنفيذها للتعامل مع تداعيات السيول في المحافظة، وكذلك الاستعداد لتجهيز بعض المشروعات للافتتاح الرئاسي، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ أسوان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث جاء نصيب الوزارات من الشكاوى 64%، والمحافظات 26%، والهيئات الأخرى والجامعات المرتبطة بالمنظومة 10%، بالإضافة إلى استعراض تقرير أعدته وزيرة الثقافة حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظة أسوان خلال الفترة من 3 لـ 4 ديسمبر الجاري، حيث وضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، وافتتاح مكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة الإيواء العاجل لمتضرري السيول في حي السلام بوادي العلاقي.

كما شملت الأنشطة أيضاً، شهد السيد رئيس مجلس الوزراء، استقبال رئيس البرلمان الصربي والوفد المرافق له، حيث أشاد بما شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، ورحب بتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، وكذلك المشاركة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، وممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس مجلس الوزراء جناح هيئة الرقابة الإدارية المقام بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبعض مسئولي الجهات المعنية، كما شهد مراسم التوقيع على اتفاقية تسهيل ائتماني وعقد ضمان، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع لتحقيق أرباح للشركة القابضة للغزل والنسيج.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزيرة التعاون الدولي لاستعراض عدد من ملفات العمل خلال الفترة الراهنة، مثل الخطوات المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وعدد من البلدان العربية، ومنها الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة قريباً، وموقف المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي، وكذلك التقى مع وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث أكد على ضرورة المضي قدماً في إنجاز الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها وفق أنماط حديثة ومتطورة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد التقى رئيس الوزراء مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أكد ترحيب مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، للاستعداد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وإعداد العديد من الملفات لطرحها وأبرزها ملفات حماية البيئة المختلفة، والحفاظ على الثروة الصحراوية.

وأضاف التقرير، أن رئيس الوزراء قد التقى مع محافظ دمياط لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة، حيث أكد أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأيضاً شملت لقاءات رئيس الوزراء، لقاء مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي لبحث موقف توافر السلع في الأسواق، وهيكلة منظومة الدعم، حيث أكد أن الدولة تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه، وهو ما يفرض ضرورة العمل على أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.