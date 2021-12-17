بالأرقام.. خريطة مشروعات برنامج "تنمية الصعيد" بسوهاج بـ8.4 مليار جنيه (صور)

كتب على عبد الرحمن

يحظى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا، وتنفذه وزارة التنمية المحلية، باهتمام بالغ من الدولة، حيث حقق البرنامج نجاحات كثيرة في قرى ومراكز المحافظتين على مدار السنوات الماضية.

ففى محافظة سوهاج بلغ إجمالي مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 2372 مشروعا بتكلفة 8.4 مليار جنيه موزعة على مراكز المحافظة على النحو التالى:

- مركز طما "180 مشروعا بتكلفة 181.3 مليون جنيه".

- مركز طهطا "240 مشروعا بتكلفة 181.9 مليون جنيه".

- مركز جهينة "151 مشروعا بتكلفة 181.9 مليون جنيه".

- مركز المراغة "158 مشروعا بتكلفة 593.9 مليون جنيه".

- مركز ساقلتة "123 مشروعا بتكلفة 107.4 مليون جنيه".

- مركز سوهاج "674 مشروعا بتكلفة 1.902 مليون جنيه".

- مركز أخميم "145 مشروعا بتكلفة 323.4 مليون جنيه".

- مركز المنشاة "193 مشروعا بتكلفة 153.5 مليون جنيه".

- مركز جرجا "120 مشروعا بتكلفة 455.1 مليون جنيه".

- مركز البلينا "232 مشروعا بتكلفة 241.4 مليون جنيه".

- مركز دار السلام "146 مشروعا بتكلفة 158.5 مليون جنيه".

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يحظى منذ عام 2018 وحتى الآن بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى ظل متابعة دورية من رئيس الوزراء، لافتا إلى أن برنامج تنمية الصعيد تبني نهجاً فريداً في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.