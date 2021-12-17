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انفجار قارب تهريب قرب خليج عمان.. والبحرية الأمريكية تعلن إنقاذ 5 بحارة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:09 م
انفجار قارب تهريب قرب خليج عمان.. والبحرية الأمريكية تعلن إنقاذ 5 بحارة القارب المنفجر قرب خليج عمان
كتبت – ريم عبد الحميد

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ذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس الأمريكي، أن أفراد من البحرية الأمريكية أنقذوا 5 بحارة في 15 من ديسمبر الجاري، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان.

وضبطت البحرية الأمريكية أكثر من 1745 كليو جراما من مخدر "الحشيش"، و500 كيلو جرام من مخدر "الميثامفيتامين"، و30 كيلوجراما من مخرد "الهيروين" تقدر قيمتهم الإجمالية بـ 14.6 مليون دولار.

وأضاف بيان البحرية الأمريكية أن البحارة المصابين عرفوا أنفسهم على أنهم مواطنون إيرانيون، مشيرا إلى أنه تم نقل البحارة المصابين على متن طائرة هليكوبتر إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى وطنهم.

 

 


سلطنة عمان

عمان

خليج عمان

الاسطول الخامس الأمريكي

تهريب المخدرات

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