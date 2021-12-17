انطلاق بطولة مصر للراليات الصحراوية بالجونة بمشاركة 32 فريق.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لانطلاق بطولة مصر للراليات الصحراوية بصحراء الجونة بمشاركة 32 فريق جميعهم مصريين، حيث انطلق بدات البطولة منذ الامس بالاستعداد بمشاركة سيارات دفع رباعي وسيارات رالي صغيرة .

وقال أحمد عبد الخالق مدير عام ادارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إن البطولة مقامة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهي ضمن فاعليات رياضات البحر الأحمر ، وتعتبر الجولة الرابعة والاخيرة 2022

وأضاف مدير عام إدارة للسياحة الرياضة بالبحر الأحمر أن البطولة بدات منذ الامس بالاستعداد واليوم سباق تراك 4,5 كيلو في 7 لفات ، ومن المقرر أن ينطلق غدا سباق 400 كيلو علي مرحلتين في الصحراء المفتوحة.

من جانب آخر شهدت البطولة حضور خدمات امنية مرورية وسيارة اسعاف مع حضور عدد كبير من المهتمين برياضة الرالي وسباق السيارات وسط حالة كبيرة من التشجيع من الفرق المختلفة .