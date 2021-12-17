وحسبما ذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية، اليوم /الجمعة/ - شب الحريق في عيادة طبية بالطابق الرابع من بناية متعددة الاستخدام تتكون من 8 طوابق، وتمكنت سلطات الإطفاء من السيطرة عليه في غضون نصف ساعة تقريبا.

وقال مصدر استقصائي، إن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بأن الحريق اندلع من سائل خرج من كيس ورقي يحمله رجل في الستينيات من عمره.

وكانت الشرطة اليابانية أعلنت ، في وقت سابق اليوم، مقتل 5 أشخاص جراء الحريق.