النيابة تصرح بدفن شخصين لقيا مصرعهما خلال عبور الطريق الزراعى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص وزوجته مصرعهما، إثر حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع أمام كوبري الشموت ببنها، وذلك أثناء عبورهما الطريق وبصحبتهما حفيدتهما، حيث صدمتهما سيارة، بينما أصيبت الحفيدة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط السارة المتسببة في الحادث.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز بنها، يفيد وقوع حادث تصادم أمام كوبري الشموت دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص يدعى "ح ا ح"، وزوجته وتدعى "ف ا ع"، وحفيدتهما أثناء عبورهم الطريق السريع لزيارة عائلية بقرية الشموت، صدمتهما سيارة فلقى الأول والثانية مصرعهما بينما أصيبت حفيدتهما.

وتقلت سيارات الإسعاف الجثتين والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثتين، عقب انتهاء الصفة التشيرحية، والاستعلام عن حالة الطفلة المصابة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.