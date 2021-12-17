النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السير بمحاور القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تميزت حركة المرور بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، بالسيولة المرورية، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق؟

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير بطريق إسكندرية الزراعي، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة، والاتجاه الآخر، كما شهد طريق الكورنيش من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، واستكمالا إلى المعادي وحلوان سيولة مرورية، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.