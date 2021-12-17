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الملك سلمان يعزى بايدن فى ضحايا الأعاصير

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:58 ص
الملك سلمان يعزى بايدن فى ضحايا الأعاصير الملك سلمان بن عبد العزيز
روسيا اليوم

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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، عزاه فيها بضحايا الأعاصير التي اجتاحت عددا من الولايات الأمريكية مؤخرا.

وقال الملك سلمان في البرقية: "تلقينا نبأ الإعصار الذي ضرب عددا من الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 ديسمبر 2021، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وما خلفه من أضرار، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءاً أو مكروها".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة كانت الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

وخلفت العواصف عشرات القتلى وأحدثت الدمار في عدة ولايات، كما تركت الآلاف بلا كهرباء، خاصة في ولاية كنتاكي.


سلمان بن عبد العزيز

السعودية

اخبار السعودية

بايدن

امريكا

ولاية كنتاكى

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