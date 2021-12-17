"المعجزة" يستعرض نجاح الشعب فى الخروج من النفق المظلم والإطاحة بحكم الإخوان

رامى محيى الدين

استعرض الفيلم الوثائقى "المعجزة" انتصار الشعب المصرى ونجاحه في الإطاحة بنظام الإخوان وهتافاتهم في الميدان المطالبة برحيل الإخوان واستطاع الخروج من النفق المظلم ولكن كان أمامه مهمة إعادة البناءK وتحركت عجلة البناء في كافة الاتجاهات وكانت البداية في ملف الاستقرار والأمن.

واظهر الفيلم محاولات قوى الظلام تخويف الشعب بسلاح الإرهاب واستهدف العنف أركان الدولة، وطال الاغتيال عددا من رموز المجتمع المصرى، كما حاولت قوى الظلام تحطيم البنية التحتية، وبلغ اليأس بالجماعات الإرهابية لتفجير دور العبادة دون التفرقة بين مسجد وكنيسة واستهداف المواطن العادى.

وعرض الفيلم بعض المشاهد من العمليات الإرهابية التي قامت بها قوى الظلام والآيادى الآثمة في مصر خلال تلك الفترة

ويتضمن الفيلم الوثائقى "المعجزة" الذى يعرض للمرة الأولى، شهادات لمسؤولين بعدد من دول العالم، حول الأوضاع في مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو.

وتحدث الفيلم الوثائقى عن حال الدولة المصرية قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وكيف رصد الإعلام الأجنبي وضع الاقتصاد الذى شهد حالة من الفوضى وارتفاع نسبة البطالة، بجانب البنية التحتية المتقادمة في القاهرة، وصولا إلى المعجزة التي تحققت في الدولة المصرية.

ويرصد الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية مؤخرا، مثل حفر قناة السويس الجديدة وتطوير هذه المنطقة بالكامل، والمشروعات الضخمة مثل شبكة الطرق العملاقة والكبارى، والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ومشروع "حياة كريمة"، بجانب الدور الكبير للدولة المصرية في المنطقة العربية مثل دعم الأشقاء في غزة وغيرها.