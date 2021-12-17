"الكرنب" أكلة الشتاء الشعبية.. الواحدة بـ 3 جنيهات من حقول المنيا.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة المنيا، وبالتحديد من أحد حقول زراعة الكرنب ، والذى يعد الأكلة الشعبية بالمحافظة فى موسم الشتاء، والذى لا تخلو مائدة منه طوال الشتاء .

وقال عبد الناصر محمود أحد المزارعين ، إن زراعة الكرنب تبدأ فى شهر يوليو ، وتستمر فى الأرض حوالى 5 شهور، حتى تصبح قابلة للتقليع ، وتحصل على 9 ريات للمياه طوال فترة زراعتها وأول رية تكون بعد زراعة الكرنب بـ5 أيام .

وأضاف "عبد الناصر"، أن فدان الكرنب يأخذ من 5 آلاف إلى 10 آلاف شتله وهو محصول مجهد للمزارع طوال فترة زراعته ، خاصة أنه يحتاج إلى عناية مستمرة ورش بالمبيدات حتى لا يصب بدودة الأرض .

وعن الاسعار قال عبد الناصر أن سعر الواحدة يصل من 3 إلى 5 جنيهات فى الموسم لكن بعد الموسم يتجاوز سعرة 10حنيهات، واستطرد قائلا: الكرنب يزرع على عروتين الأولى فى الصيف للبيع فى الشتاء والثانية فى الشتاء لبيعها فى الصيف وهى نوع آخر، حيث أن الكرنب الشتوى هو الكرنب البلدى أما الصيفى يطلق عليه البطه وهو يتميز فى الشكل عن الكرنب البلدى لكن المرتب البلدى يكون الإقبال علية أكثر من الثانى، وأضاف: نحصل على الشتلات من مديرية الزراعة وتكون فى برنيكات كل برنيكة بها عدد محدد من الشتلات .