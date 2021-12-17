الفلبين تتمكن من توزيع أكثر من 100 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

كتب : أحمد علوى

أظهرت بيانات الحكومة الفلبينية اليوم الجمعة أنه تم توزيع أكثر من 100 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت بيانات وزارة الصحة الفلبينية بشأن التلقيح - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية - بأن السلطات قامت بتوزيع 866 ألفا و685 جرعة لقاح خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الجرعات التي تم توزيعها إلى 100 مليون و13 ألفا و599 جرعة.



ومن إجمالي عدد الجرعات التي تم توزيعها، تم إعطاء ما يقرب من 55.9 مليون جرعة كجرعة أولى، ومليون جرعة لقاح كجرعة ثالثة (معززة). فيما تم تحصين 43 مليون شخص على الأقل بشكل كامل ضد الفيروس.



وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.