اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تسجل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة وخروج 695 متعافيًا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:06 ص
"الصحة" تسجل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة وخروج 695 متعافيًا بيان وزارة الصحة عن إصابات كورونا
كتب - وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310049 حتى أمس الخميس.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 901 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 372599 من ضمنهم 310049 حالة تم شفاؤها، و 21234 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
بيان الصحة ليوم الخميس 17 ديسمبر 2021
بيان الصحة

 


اصابات كورونا اليوم

وفيات كورونا اليوم

الموجة الرابعة

وزارة الصحة

كورونا فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر بروتوكول علاج أعراض كورونا الجديد بعد تعديله للمرة السادسة.. صور

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:30 م

الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص إصابتك بالفيروس فى 4 أماكن تذهب إليها

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:27 م

الصحة: 83.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:16 م

الصحة تؤكد قدرة تحليل PCR على اكتشاف متحورات كورونا الجديدة.. "الوزارة": انتهينا من تطعيم أكثر من 30% ونستهدف الوصول لـ50% مع نهاية العام الجارى.. وتصنيع لقاحين مصريين لمواجهة الفيروس خلال 8 شهور

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة