الصحة العالمية توافق على اللقاح التاسع "كوفوفاكس" الهندى لفيروس كورونا

كتبت أمل علام

وافقت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر على لقاح كوفوفاكس الهندى لفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة اللقاحات التى اعتمدتها المنظمة، والذى يعتبر التاسع الذى وافقت عليه للاستخدام في حالات الطوارئ بهدف زيادة الوصول إلى التطعيم في البلدان منخفضة الدخل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها اليوم، إنها ضمت لقاح نوفافاكس الهندى NVX-CoV2373، ضمن قائمة اللقاحات التى اعتمدتها للاستخدام فى حالات الطوارئ (EUL)، لتوسيع سلة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ضد فيروس كورونا، يتم إنتاج اللقاح، المسمى Covovax TM، من قبل معهد سيروم Serum Institute في الهند وهو جزء من مجموعة مرافق كوفاكس COVAX التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مما يعطي دفعة تشتد الحاجة إليها للجهود الجارية لتطعيم المزيد من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل.

ويقوم إجراء الاستخدام فى حالات الطوارئ EUL التابع لمنظمة الصحة العالمية بتقييم جودة وسلامة وفعالية لقاحات كورونا، وهو شرط أساسي لاعتماده، كما يسمح للدول بتسريع موافقتها التنظيمية على استيراد لقاحات كورونا وإدارتها.

وقالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "حتى مع ظهور متغيرات جديدة، تظل اللقاحات واحدة من أكثر الأدوات فعالية لحماية الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة من كورونا تهدف هذه القائمة إلى زيادة الوصول خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، والتي لم تتمكن 41 دولة منها حتى الآن من تطعيم 10% من سكانها، في حين أن 98 دولة لم تصل إلى 40%".

وتم تقييم لقاح كوفوفاكس Covovax TM بموجب إجراء الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، WHO EUL بناءً على مراجعة البيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية وخطة إدارة المخاطر والملاءمة البرامجية وعمليات التفتيش على مواقع التصنيع التي أجراها المراقب العام للأدوية في الهند.

وقالت المنظمة، قررت المجموعة الاستشارية الفنية لقائمة استخدامات الطوارئ (TAG-EUL)، التي عقدتها منظمة الصحة العالمية وتتألف من خبراء من جميع أنحاء العالم، أن اللقاح يفي بمعايير منظمة الصحة العالمية للحماية من كورونا، وأن فائدة اللقاح تفوق بكثير أي مخاطر، وأن اللقاح يمكن استخدامه عالميا.

وأضافت المنظمة، إن لقاح كوفوفاكس هو وحدة فرعية من اللقاح الذي طورته شركة نوفافاكس Novavax والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI).