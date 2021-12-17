الصحة التونسية: تطعيم 38 ألفا و956 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تونس (أ ش أ)

ذكرت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 38 ألفا و956 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية من بينهم 9 آلاف و855 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن 5 ملايين و436 ألفا و870 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و184 ألفا و34 جرعة بينها 25 ألفا و660 جرعة للسفر.

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و279 ألفا و843 شخصا حتى الآن.