الزميل محمد ثروت يحاضر طلاب معهد التعاون الزراعى عن حروب الجيل الرابع.. صور

نظم المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة، ندوة بعنوان "الأمن الفكرى والتصدى لحروب الجيل الرابع"، حاضر فيها الكاتب الصحفي والباحث محمد ثروت، بحضور الدكتور شوقى سليم عميد المعهد، والدكتور حسن قرقار وكيل المعهد، ومسئول إدارة النشاط الثقافى بوزارة التعليم العالى آمال حسنى، ونظم الندوة سحر إمام، مدير رعاية الشباب بالمعهد، والدكتورة إيناس إمام المنسق الثقافي.

وأقيمت الندوة تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وبإشراف سيد عطا، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم، وأحمد فرج وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية بالوزارة، وأحمد أبو المحاسن المدير العام للإدارة العامة لرعاية الطلاب - بحسب بيان للمركز الإعلامى للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.

وفى ختام الندوة، كرم الدكتور شوقى سليم، عميد المعهد العالى للتعاون الزراعى، الزميل محمد ثروت، مؤكدًا أهمية تثقيف وتوعية الطلاب بحروب الجيل الرابع والخامس للشائعات والأخبار المضللة، ونشر روح الانتماء والوطنية بين الشباب.