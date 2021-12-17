اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:15 م
الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر.. صور معسكرات كشفية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، معسكرات كشفية لفرق الأشبال والكشافة والكشاف المتقدم، وذلك اعتباراً من صباح غد السبت، وعلى مدار أسبوعين بمدينة الأقصر، وبالتنسيق مع الجمعية المركزية للكشافة بالأقصر والاتحاد العام للكشافة والمرشدات بالقاهرة، وذلك تحت رعاية أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر، وإبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، وفضيلة الدكتور خليفة محمد ابراهيم  رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، فى بيان صحفى، إلى أنه سيشارك فى هذه المعسكرات 10 فرق كشفية من محافظات الوجهين القبلي والبحري، وتشمل تدريب فرق المرحلة الابتدائية أشبال والمرحلة الإعدادية كشاف وكشاف متقدم لطلاب لمرحلة الثانوية، وذلك بهدف غرس قيم الولاء والانتماء وكذلك تنشيط الحركة الكشفيه على مستوى المعاهد الأزهرية ويتخلل هذه المعسكرات رحلات خلوية، وكذلك استعراض وتقيم أعمال الطلاب الموهوبين والمخترعين على مستوى المعاهد الأزهرية بالأقصر.

كما يقوم على الإشراف والمتابعة الحاج محمد الرملي حسين رئيس جمعية فتيان الكشافة بالأقصر والأستاذ عبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية ومفوض عام لجمعية الفتيان قائد هواري أبازيد.

وكانت قد حصدت منطقة الأقصر الأزهرية المركز الثانى على الجمهورية فى بطولة إختراق الضاحية لطلبة الثانوية والتى أقيمت فى محافظة الأقصر، حيث مثل المنطقة الطالب "عباس يوسف خميس" من معهد محمد رجب، والذي نجح فى حصاد المركز الثانية بالبطولة تحت رعاية وإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وفى هذا الصدد مثل المنطقة الطالب عباس يوسف خميس من معهد محمد رجب، منطقة الأقصر الأزهرية فى فعاليات بطولة إختراق الضاحية للمرحلة الثانوية التى أقيمت اليوم الجمعة فى محافظة الإسكندرية، ونجح الطالب فى الحصول على المركز الثانى على الجمهورية فى تلك البطولة، وسط فرحة كبيرة من أعضاء بعثة المنطقة الأزهرية بالأقصر بهذا الإنجاز المميز، وذلك برعاية أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، وبإشراف رعاية الطلاب بقيادة عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب.

 

الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر (1)
الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر

 

الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر (2)
الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر (2)

 

الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر (3)
الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر (3)

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

اخبار اليوم

معسكرات كشفية بالاقصر

اخبار الاقصر

معسكرات الازهر الشريف

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 140 مخالفة فى حملة لإزالة الباعة الجائلين والتشوهات البصرية بمدينة الأقصر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:03 م

فنان تشكيلي فرنسى يقدم ورشة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر ضمن احتفالات اليوبيل الفضى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:09 م

المخرجة الإسبانية إيدونيكا فى ندوة فى عن فن "المايكرو تياترو" بثقافة الأقصر.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:42 م

وكيل أوقاف الأقصر يفتتح مسجد الصن بأرمنت الحيط ويخطب الجمعة داخله.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:39 م

إزالة حالتين تعد على أملاك الدولة ورفع 35 طن مخلفات بمدينة إسنا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:28 م

لوحات ومنحوتات بديعة فى معرض الفنون الجميلة بالأقصر خلال يوبيل الكلية الفضى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة