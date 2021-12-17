الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، معسكرات كشفية لفرق الأشبال والكشافة والكشاف المتقدم، وذلك اعتباراً من صباح غد السبت، وعلى مدار أسبوعين بمدينة الأقصر، وبالتنسيق مع الجمعية المركزية للكشافة بالأقصر والاتحاد العام للكشافة والمرشدات بالقاهرة، وذلك تحت رعاية أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر، وإبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، وفضيلة الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، فى بيان صحفى، إلى أنه سيشارك فى هذه المعسكرات 10 فرق كشفية من محافظات الوجهين القبلي والبحري، وتشمل تدريب فرق المرحلة الابتدائية أشبال والمرحلة الإعدادية كشاف وكشاف متقدم لطلاب لمرحلة الثانوية، وذلك بهدف غرس قيم الولاء والانتماء وكذلك تنشيط الحركة الكشفيه على مستوى المعاهد الأزهرية ويتخلل هذه المعسكرات رحلات خلوية، وكذلك استعراض وتقيم أعمال الطلاب الموهوبين والمخترعين على مستوى المعاهد الأزهرية بالأقصر.

كما يقوم على الإشراف والمتابعة الحاج محمد الرملي حسين رئيس جمعية فتيان الكشافة بالأقصر والأستاذ عبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية ومفوض عام لجمعية الفتيان قائد هواري أبازيد.

وكانت قد حصدت منطقة الأقصر الأزهرية المركز الثانى على الجمهورية فى بطولة إختراق الضاحية لطلبة الثانوية والتى أقيمت فى محافظة الأقصر، حيث مثل المنطقة الطالب "عباس يوسف خميس" من معهد محمد رجب، والذي نجح فى حصاد المركز الثانية بالبطولة تحت رعاية وإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وفى هذا الصدد مثل المنطقة الطالب عباس يوسف خميس من معهد محمد رجب، منطقة الأقصر الأزهرية فى فعاليات بطولة إختراق الضاحية للمرحلة الثانوية التى أقيمت اليوم الجمعة فى محافظة الإسكندرية، ونجح الطالب فى الحصول على المركز الثانى على الجمهورية فى تلك البطولة، وسط فرحة كبيرة من أعضاء بعثة المنطقة الأزهرية بالأقصر بهذا الإنجاز المميز، وذلك برعاية أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، وبإشراف رعاية الطلاب بقيادة عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب.



الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر



الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف تنظم معسكرات كشفية بالأقصر (2)