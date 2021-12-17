وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم /الجمعة/، ردا على سؤال عن كيفية تعامل روسيا مع الاتحاد الأوروبي - "ليس نحن من يفرض العقوبات في البداية، تعلمون أن لدينا مجموعة كاملة من إجراءات الرد، التي نطبقها وسوف تتوسع".



وأضاف المتحدث الصحفي للكرملين "ما زلنا نعتبر أن هذه العقوبات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، والأهم من ذلك أن هذه العقوبات لم تحقق للمبادرين بها أي أهداف".