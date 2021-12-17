اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:27 م
أكرم القصاص
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الدنمارك تعلن عزمها إغلاق أماكن عامة لمواجهة تزايد إصابات كورونا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 06:01 م
الدنمارك تعلن عزمها إغلاق أماكن عامة لمواجهة تزايد إصابات كورونا الدنمارك
أ ش أ

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أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الجمعة، عزمها إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف والأماكن العامة الأخرى في محاولة للحد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا".
 
وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن هذا التطور يأتي في ظل الأرقام القياسية لحالات "كورونا" في الدنمارك خاصة بسبب متحور "أوميكرون" الجديد القابل للانتقال بشكل كبير.
 
وأوضحت كوبنهاجن أن الدنمارك سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 11 ألف حالة إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك أكثر من 2500 حالة إصابة بـ"أوميكرون".  
 

الدنمارك

تزايد إصابات كورونا

كورونا

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