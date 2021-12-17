الداخلية تضبط 70 قطعة سلاح وتنفذ 51 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (70) قطعة سلاح نارى ، (153) قضية مخدرات تنفيذ (51827) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول للعمل بها" ونجله – مقيمان بمركز شرطة دشنا بقنا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعمله الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بأحد البنوك وهو مايعرف "بنظام المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بما يُعادل 6 ملايين جنيه مصرى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية).. وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير وإصطناع علب الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات العالمية والمحلية وترويجها على راغبى التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع المنتجات المغشوشة المنسوبة لتلك الشركات أو راغبى تزوير تاريخ الصلاحية "على علب الأدوية" لترويج البضائع منتهية الصلاحية .. مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش المطبعة المشار إليها تم ضبط (مجموعة كبيرة من العبوات المقلدة للأدوية- مجموعة كبيرة من الورق المقوى المعد لتقليد عبوات الأدوية- مجموعة كبيرة من المطبوعات على شكل ملصقات لوضعها على عبوات الأدوية).

(ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة قاموا بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق هجرة بقصد النـصـب على المواطنين)

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم.. وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية, وقدمت تفويض عن عدد 12 شخص آخرين يحملون (جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول(مسئول عن شركة للسفر والهجرة، كائنة بدائرة القسم "غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بـذات الشركة "غـادر البلاد إلـى دولة أجنبية").. لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران (مدير بشركة للإستثمار العقارى- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الهاربـان، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون فـى الهجرة للخـارج والإستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة، وأضـافـا بأن المبالغ الماليـة المسـتولى عليهـا بـحـوزة المتهمان الهاربان.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" – أحد الأشخاص – مقيمان بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية ، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية "وهو مايعرف بنظام المقاصة" ، ليقوم الأخير بتسليمها نقداً لذوى العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية.. مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثانى وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال (4) سنوات طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (10 مليون جنيه) .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محام لإحدى الجمعيات لتنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر التابعة لإحدى الشركات المساهمة وأموالها أموال عامة بسوهاج) بقيام (إثنين من موظفى الجمعية) بإختلاس مبالغ مالية من الشركة محل عملهما بدون وجه حق، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات - أحد الأشخاص – موظفان بالجمعية المشار إليها) بإستغلال موقعهما الوظيفى والإستيلاء على مبالغ مالية (قيمة تحصيل أقساط القروض من المقترضين لمدة عام من عدد "39" مقترض) من عهدتهما وإختلاسها لنفسهما وعدم توريدها لخزينة محل عملها مما أضر بالمال العام، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (8140) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8118) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (22) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (814) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (223) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1370) أرجيلة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات العثورعلى جثة أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") داخل مسكنه وبها إصابة بعيار نارى ، وما قررته زوجة المتوفـى بعثورها على جثة زوجها بجوار حظيرة الماشية خاصته بدائرة المركز فقامت بمساعدة شقيق المتوفـى "له معلومات جنائية" بنقل الجثة لمسكنهما وتغيير ملابسه ، وبالإنتقال لمكان العثور على الجثة عُثر على أحد قوارب الصيد بالمجرى المائى المجاور لمكان العثور (ملك أحد أقارب المجنى عليه) يقوم المجنى عليه بإستخدامه وبه آثار دماء وطلق نارى كما عُثر على مقذوف لعيار نارى، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن قيام المجنى عليه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقة بالإشتراك مع (شقيقه سالف الذكر - شقيق زوجته - نجل شقيقته "جميعهم لهم معلومات جنائية" ) وأنه حال قيام المجنى عليه بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل بإرتكاب واقعة سرقة من إحدى القرى المواجهة للقرية محل إقامة المجنى عليه مستخدمين قارب الصيد المعثور عليه ، حدث تبادل إطلاق أعيرة نارية مع شخصان آخرن (لأحدهما معلومات جنائية) "شاهداهما حال إرتكابهم واقعة السرقة "مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن إستهداف وضبط كافة عناصر التشكيل وكذا المتهمان الآخران وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية، بندقية خرطوش ، فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، قارب صيد مزود بموتور) بمواجهتهم إعترفوا بإرت6كابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (8) متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5620) حكم قضائى متنوع.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1422) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (302 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (13,450 طن – 170 بطاقة ورغيف ومنخل)، وضبط ( 42 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (385,583 طن – 155516 عبوة – 266447 قطعة، وضبط (20 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (8,314 طن – 747 عبوة)، وضبط (19 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (39,967 طن – 72024 عبوة – 73255 قطعة – 65530 لتر) ، وضبط (16 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (41200 لتر – 1018 إسطوانة ، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (13) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (37) قضية.

وشاركت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق فى الإحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة .. وذلك خلال إستخراج (وثائق سفر وتصاريح العمل) مجاناً (لمدة أسبوع) وذلك بمختلف الفروع والمواقع الجغرافية للقطاع على مستوى الجمهورية، وأسفرت المبادرة خلال الفترة من (4) الجارى حتى (11) الجارى عن إستخراج عدد (1101 جواز سفر – 7 تصاريح عمل) بالمجان.

وتبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بحدوث إنهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم ، وإحتجاز شخصين بداخله، وعلى الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، وبالفحص تبين إنهيار سقف إحدى الغرف وسلم المنزل المشار إليه دون حدوث إصابات ، ونتج عن ذلك إحتجاز مالك المنزل ونجلته وتعذر خروجهما.. وقد تمكنت قوات الإنقاذ من التعامل وإنقاذهما دون حدوث إصابات، وقد لاقى ذلك إستحسان أهالى المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل وسرعة الإستجابة مع البلاغ.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بإكتشافها سحب مبالغ مالية بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بنجلها والمربوطة على حسابه البنكى بأحد البنوك دون علمهما .

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة الجديدة بالقاهرة) إذ قام المذكور بسرقة بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بنجل الشاكية والمتواجد حالياً خارج البلاد والمربوطة على حسابه البنكى ، وقام بإستهداف أمواله من خلال إستخدام البطاقة المشار إليها فى إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى وصرف الحد الأقصى اليومى للسحب دون علمه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مركز للتدريب "بدون ترخيص" ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتدريس دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت لطلاب من عدة دول عبر مركز التدريب الخاص به "بدون ترخيص" الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية ، وتلقيه قيمة تلك الدورات بالعملة الأجنبية من طلابه عن طريق تحويلات مالية عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، ويقوم بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (394 ألف جنيه).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" – سائق ، مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه).

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية ، والتى تمثل قيمة كتب علمية والتى يقوم بإرسالها إلى بعض الأشخاص المقيمين بالخارج ، ويتم إستلام قيمتها من خلال تحويلات بإسمة عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2٫364٫000 مليون جنيه).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، و تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (590 ألف جنيه).

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط ( شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح) حال إستقلالهما سيارة ملك والد أحدهما بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزتهما (10 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لترويج المواد المخدرة والهاتفان للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4559) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1268) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(88) مخالفة السير بدون تراخيص، و(11) مخالفة دراجات نارية مخالفة، و(7) مخالفات شروط التراخيص، و(4) مخالفات موقف عشوائى.

حرصت وزارة الداخلية - متمثلة فى قطاع (حقوق الإنسان) بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على تكليف ضباط حقوق الإنسان بعقد لقاءات لرجال الشرطة لإلقاء الضوء على "اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. وقد تناولت اللقاءات نبذة تاريخية عن اليوم العالمى لحقوق الإنسان وما مثله من نقطة تحول فى تاريخ البشرية بوصفه أول إتفاق دولى يحدد الحريات والحقوق ، وكذا الرؤى التى تم من خلالها صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .. ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والحريات الإنسانية وإحترامها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ) بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه ، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - ميزان حساس) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفان للإتصال بعملائه.

وكشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة سرقة محل لبيع الهواتف المحمولة بالقاهرة ..وتحديد وضبط مرتكب الواقعة ..وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مدير محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (٤٠ هاتف محمول - مبلغ مالى ) من داخل المحل عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات "مستـأجرة" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة المشار إليها ، كما عُثر بداخلها على (40 هاتف محمول "المستولى عليهم" – ماكينة طباعة "إسكنر" – مكواة بلاستيكية – 2 كارنية مزور لجهتين حكوميين – بطاقة رقم قومى "مزورة" – 2 قطعة حديدية "أجنة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، كما أقر بقيامه بتزوير الكارنيهات وبطاقة الرقم القومى المضبوطين بحوزته بإستخدام ماكينة الإسكنر والمكواة البلاستيكية لتسهيل نشاطه الإجرامى ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

وكشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة ..وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة ..وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار ، وإتـهـم (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ) كانت تعمل لديه بمسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة ، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان إختبائها طرف (شقيقتها ، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه ، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقلويبية)، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص ) حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم" ، وعثر بداخله على (حفـرة قطرها 4 متر بعمق ۱۰ متر - أدوات تنقيب، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الاثار .