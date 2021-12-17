اليوم السابع
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الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد توقفها بسبب كورونا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:13 م
الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد توقفها بسبب كورونا مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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تستأنف الخطوط الجوية التونسية، غداً السبت، رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للوقاية من فيروس كورونا.

 

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن الخطوط الجوية التونسية تبدأ تشغيل رحلاتها من تونس إلى مطار القاهرة بواقع رحلتين أسبوعيا أيام السبت والثلاثاء، ومن المقرر وصول الرحلة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، لتغادر عائدة فى تمام الحادية عشر صباحا، وذلك مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

 

وكانت أعلنت شركة الخطوط التونسية، فى بيان لها، أكتوبر الماضى، عن استئناف رحلاتها نحو القاهرة، فى نوفمبر وذلك عبر توفير رحلتين أسبوعيا، كل ثلاثاء وسبت.

 

وأشارت الشركة، إلى ضرورة استظهار المسافرين بتحليل PCR سلبى، لم تمر عليه 72 ساعة، مع QR Code إجبارى على كل المسافرين الذين تجاوز سنهم 6 سنوات.

 

 

 


الخطوط التونسية

مطار القاهرة الدولي

تونس

فيروس كورونا

الإجراءات الإحترازية

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