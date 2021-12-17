اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: نجاح مؤتمر حظر الانتشار سيساعد الحوار الروسى الأمريكى حول التسلح

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:00 ص
الخارجية الأمريكية: نجاح مؤتمر حظر الانتشار سيساعد الحوار الروسى الأمريكى حول التسلح الرئيس الأمريكى جو بايدن والروسى فلاديمير بوتين
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال توماس كانتريمان كبير المستشارين بمكتب الأمن الدولي وعدم الانتشار بالخارجية الأمريكية، إن نجاح مؤتمر معاهدة حظر الانتشار سيساعد الحوار الروسي الأمريكي حول التسلح.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية، تعتقد أن عقد المؤتمر للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل ناجح في نيويورك، يمكن أن يعطي زخما للمفاوضات الأمريكية –الروسية حول مراقبة التسلح.

وأضاف كانتريمان، في إيجاز صحفي يوم أمس الخميس: "آمل أن تعطي النتيجة الإيجابية في نيويورك الشهر المقبل، بعض الزخم للمفاوضات الثنائية".

ولكن كانتريمان، شدد خلال ذلك على أنه "لا يريد المبالغة". وقال: "وهذا لا يغير بشكل جذري، حقيقة أن هذه المناقشات صعبة".

وأكد المسؤول الأمريكي، على أن "النجاح والتوافق في المؤتمر سيعطيان بعض الزخم لمفاوضات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية".


امريكا

روسيا

حظز انتشار الاسلحة النووية

نووى

سلاح نووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة