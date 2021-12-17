اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة: 11.7% ارتفاع في الناتج المحلى الإجمالى خلال 2021/2022

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:00 ص
الحكومة: 11.7% ارتفاع في الناتج المحلى الإجمالى خلال 2021/2022 صورة ارشيفية وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت الحكومة أن يصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة 2021/2022  إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج الـمحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.

وترتكز  الحكومة علي مُتابعة تَنْفِيذ خِطّة الـمشروعات القوميّة وَاَلَّتِي تستَهدِف ضَخّ استثمَارَات كِبِيرة فِي شَرَايين الاقْتِصَادِ الوَطَنِيِّ، وَبِخَاصَّةٍ فِي أنشطة الْبِنْيَة الأساسيّة والتنميّة العُمرانيّة، مِمَّا يُفسِح مجالًا أَوْسَع للتشغيل ولـمُشاركةِ الْقِطَاع الْخَاص، علاوةً عَلَى تَوْفِير الْبِنْيَة الأساسيّة الـمُحفّزة للاستثمارات الْخَاصَّةِ فِي الـمشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعُمرانيّة الـمُستَفِيدَة مِن توفّر الْبِنْيَة التَّحْتِيَّة وبجودة عَالِيَة.

 

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن خطة 20/2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافى، فضلًا عن الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعى وأدلة النمو الاحتوائي.

 

وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022، أوضحت السعيد أن تشمل التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّى الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي؛ والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصرى، بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجى نحو تنميّة القُرى الـمصريّة والريف المصرى، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثمارى للمشروعات الخضراء.

 


الناتج المحلى

وزارة التخطيط

معدل النمو

الاقتصاد الاخضر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التخطيط: مصر تنفذ عدة مشاريع للتكيف مع تغير المناخ

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:36 م

كيف يستفيد الاقتصاد من ارتفاع نسبة الشباب المصرى إلى 60 %؟..تدريب 27 ألف شاب ضمن برنامج القيادة الرئاسية.. إطلاق مشروع رواد 2030 لتسهيل تنمية ريادة الأعمال.. وإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة فى كل أنحاء الدولة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:00 م

بفضل الإصلاح الاقتصادى.. مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى لم تتوقف بها المشروعات القومية.. الحكومة تضخ 3.6 تريليون جنيه استثمارات خلال 7سنوات.. والمؤسسات الدولية تتوقع أن تحقق مصر ثانى أعلى معدل نمو فى المنطقة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:00 م

وزيرة التخطيط: الشباب يمثلون أكثر من 60 ٪ من إجمالى سكان مصر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 07:13 م

التخطيط :نتوسع في نقل تجربة جائزة مصر للتميز الحكومى في الدول الأفريقية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:31 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة