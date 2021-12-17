اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:25 م
أكرم القصاص
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الجيزة تبدأ تحويل خطوط المرافق المتعارضة مع تطوير ترعة المريوطية نطاق فيصل

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:03 م
الجيزة تبدأ تحويل خطوط المرافق المتعارضة مع تطوير ترعة المريوطية نطاق فيصل تحويل خطوط المرافق المتعارضة مع تطوير ترعة المريوطية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع أجهزة المرافق المختلفة ( مياه شرب – صرف صحى – كهرباء – غاز طبيعي) فى تنفيذ أعمال تحويل للخطوط المتعارضة مع أعمال التطوير التى سوف يشهدها قطاع المريوطية فيصل والمنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام وفيصل نطاق المريوطية.

 

 

وجارى انجاز الأعمال لبدء التطوير وإنشاء ممشى حضارى جديد يحدث طفرة حضارية للمنطقة اسوه بما تم تنفيذه بنطاق المريوطية قطاع الهرم.

 

وذلك فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة ووزارة الموارد المائية والرى للبدء فى أعمال تطوير ترعه المريوطية نطاق فيصل.


ممشي المريوطية

الجيزة

كورنيش المريوطية

ترعة المريوطية

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