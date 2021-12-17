التموين: طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالمجمعات.. ومخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السلع الغذائية والأساسية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح منتجات السلع واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وأن مخزون زيت الطعام يتجاوز الـ6 أشهر، حيث نجحت الوزارة في توفير كافة السلع والمنتجات طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن مناقصة محدودة رقم 9 لسنة 2021/2022، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد، لطرحه على بطاقات التموين، وتم التعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.