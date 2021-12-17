اليوم السابع
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الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:53 م
أكرم القصاص
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"التعاون الإسلامي" ترحب بإقرار النواب الأمريكي قانون مكافحة الإسلاموفوبيا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 07:00 م
"التعاون الإسلامي" ترحب بإقرار النواب الأمريكي قانون مكافحة الإسلاموفوبيا النواب الامريكى
أ ش أ

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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإقرار مجلس النواب الأمريكي، يوم 14 ديسمبر الماضي، لقانون مكافحة الإسلاموفوبيا الدولي، الذي يعد خطوة مهمة لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية والتعصب والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد.

وأشادت الأمانة العامة - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس " - بقرار إنشاء مكتب في وزارة الخارجية الأمريكية وتعيين مبعوث خاص لمراقبة ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم، معربةً عن تطلعها إلى التعاون مع هذا المبعوث.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة، دعوتها للمجتمع الدولي من أجل توحيد الجهود لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي والوئام بين جميع الأديان.


التعاون الإسلامي

النواب الأمريكي

الإسلاموفوبيا

قانون مكافحة الإسلاموفوبيا

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