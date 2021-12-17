الاستماع لأقوال العاملين والمسئولين لكشف ملابسات حريق مصنع بطاريات كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة فى شمال الجيزة فى واقعة الحريق الذى اشتعل داخل مصنع لانتاج بطاريات السيارات فى كرداسة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص أثار الحريق.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، حيث استمعت لأقوال مسئولى المصنع وعدد من العاملين، لمعرفة ملابسات اشتعال النيران.

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل مصنع لإنتاج بطاريات السيارات بدائرة مركز شرطة كرداسة فى الجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج بطاريات السيارات فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.