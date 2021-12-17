الإمارات تقدم 15 ألفا و93 جرعة من لقاح ضد "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 15 ألفا و93 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن إلى 22 مليونا و281 ألفا و418 جرعة.
وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاحات ضد الفيروس التاجي، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.
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