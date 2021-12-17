الإمارات تقدم 15 ألفا و93 جرعة من لقاح ضد "كورونا" خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 15 ألفا و93 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن إلى 22 مليونا و281 ألفا و418 جرعة.

وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاحات ضد الفيروس التاجي، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.