اليوم السابع
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الأمن الروسى يعلن اعتقال أحد أنصار داعش حاول تجنيد طلاب فى موسكو

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:04 م
الأمن الروسى يعلن اعتقال أحد أنصار داعش حاول تجنيد طلاب فى موسكو الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، إن عناصره اعتقلوا اليوم الجمعة فى موسكو، أحد طلاب الجامعة التكنولوجية الروسية لمحاولته تجنيد طلاب فى صفوف "داعش".

وذكرت المخابرات الروسية، في بيانها، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم"،  أنه تم اعتقال الطالب فى السكن الجامعى.

وأشار البيان، إلى أن "المعتقل، حاول دفع بعض طلاب إحدى جامعات العاصمة، إلى أنشطة دينية متطرفة وإرهابية".

ووفقا للتحقيق، قام الشاب المعتقل وهو من أبناء إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، بالترويج لأفكار داعش وحاول تبرير أفكارهم على الإنترنت، ودعا إلى إقامة خلافة في العراق وسوريا بقوة السلاح.

 


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الامن الروسى

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