اليوم السابع
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الأمم المتحدة تطلق خطة لدعم 1.6 مليون فلسطينى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:47 ص
الأمم المتحدة تطلق خطة لدعم 1.6 مليون فلسطينى الأمم المتحدة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أطلقت منسقة الشؤون الإنسانية للأراضى الفلسطينية، خطة استجابة إنسانية بقيمة 510 مليون دولار، لمساعدة 1.6 مليون فلسطينى فى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال عام 2022.

وقالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية للأراضى الفلسطينية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"،  "العشرات من المنظمات الإنسانية على استعداد لتنفيذ مشاريع الخطة البالغ عددها 193 مشروعا"، مؤكدة "أننا معا سنعمل على حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة، ودعم قدرات الفلسطينيين الضعفاء، للتغلب على آثار الأزمة الممتدة وتجاوزها".

وأضافت هاستينغز: "هناك حاجة إلى التمويل المستدام لمنع المزيد من التدهور، ولكن لرؤية انخفاض في الاحتياجات، يجب تأمين الحلول السياسية لهذه الأزمة التي طال أمدها".

من جانبه، قال جيمس هينان، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في رسالة مصورة: "كانت الصحة النفسية لسكان غزة واحدة من أكبر ضحايا التصعيد في مايو.. والخسائر في الأرواح والإصابات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.. شهد عام 2021، للأسف، زيادة في الهجمات على شركائنا من المجتمع المدني".

 

 


الامم المتحده

فلسطين

الضفه الغربيه

القدس

الاحتلال

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