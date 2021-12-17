الأمطار فى أماكن وأماكن لأ ..شرق الإسكندرية بلا أمطار والمحافظة ترفع الطوارئ

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد محافظة الإسكندرية حالة طقس متقلبة واستقرار نسبى فى حالة الطقس فى عدد من المناطق منها سيدى بشر وفيكتوريا ولوران فى نوة الفيضة الصغرى التى تضرب الإسكندرية، بينما تشهد عدد من المناطق سقوط للأمطار منها العامرية وبرج العرب.

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة اليوم الجمعة، على حركة الملاحة والشحن والتفريغ فى نوه الفيضة الصغرى.

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وكانت شهدت محافظة الإسكندرية صباحا أمطار على كافة أنحاء المحافظة فى أولى ايام نوة الفيضة الصغرى.

وكانت استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور .